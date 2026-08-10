Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

La dinamica dell'incidente

Nell’incidente sull'A2 all'altezza di Mezzovico-Vira sono rimaste ferite sette persone. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un’auto guidata da un 49enne kosovaro, con a bordo una donna di 45 anni e due minorenni, ha tamponato un camper condotto da un 50enne spagnolo, sul quale viaggiavano una donna di 51 anni e una minorenne. In seguito all’urto, l’automobile è uscita di strada, terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.



Sul posto sono intervenuti Polizia cantonale, pompieri e soccorritori. Le sette persone coinvolte sono state trasportate in ospedale: il conducente dell’auto ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita, mentre il conducente del camper ha riportato ferite di una certa gravità. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite leggere. Questo il quadro fornito dalla Polizia sabato sera. Al momento non sono disponibili aggiornamenti sulle condizioni della persona rimasta ferita più gravemente.