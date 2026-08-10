Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
L'incidente avvenuto sabato sera sull'A2, all'altezza di Mezzovico-Vira, continua a sollevare interrogativi sulla gestione della lunga colonna che si è formata sull'autostrada.
L'incidente avvenuto sabato sera sull'A2, all'altezza di Mezzovico-Vira, continua a sollevare interrogativi sulla gestione della lunga colonna che si è formata sull'autostrada.
MEZZOVICO-VIRA - «Le misure straordinarie ci sono quando si prevede un tempo di permanenza fermi importante, che supera le 2, 3, 4 o 5 ore». La risposta data alla Rsi da parte dell'ufficiale responsabile del quinto reparto della gendarmeria stradale della Polizia cantonale sulla gestione del grave incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio, 8 agosto, sull'A2 all'altezza di Mezzovico-Vira continua a non convincere i molti automobilisti rimasti bloccati nel traffico per diverse ore.
Già, perché al netto dei tecnicismi (la colonna, a quanto pare, avanzava lentamente e non era quindi del tutto immobile) la spiegazione della polizia contrasta con la percezione delle centinaia di persone che si sono trovate in difficoltà. Sotto accusa finiscono soprattutto i tempi di gestione della situazione, l’assistenza e la possibilità di ottenere informazioni.
Una risposta che non convince
«La colonna si spostava lentamente tra Mendrisio e Lugano, dove alcuni automobilisti cercavano di uscire dall’A2. Da Lugano in poi, invece, per diversi chilometri erano completamente fermi», ci racconta un conducente.
«Personalmente ho impiegato quasi 5 ore per percorrere il tratto da Lugano Nord a Rivera. Sono entrata in autostrada alle 18:20 per uscirne poco dopo le 23», ci spiega invece un’altra lettrice, che non ha apprezzato le spiegazioni fornite dalle autorità. «Il 95% del tempo l’ho trascorso completamente ferma in colonna. Dopo tutte queste ore, vissute come una sorta di prigionia in autostrada, la situazione andava gestita diversamente».
Resta quindi una domanda: cosa accade quando le auto non sono del tutto ferme ma avanzano a passo d’uomo, mentre le persone restano comunque intrappolate nei veicoli per ore?
Dal 117 nessuna risposta?
Un altro aspetto, tra i più contestati, riguarda la difficoltà nel contattare il 117. Secondo diverse testimonianze raccolte, vari automobilisti avrebbero provato senza successo a mettersi in contatto con la polizia. «Ho provato a chiamare per chiedere aiuto, ma mi hanno chiuso il telefono in faccia». Altri riferiscono di aver cercato informazioni sulla situazione e su come comportarsi, senza però ottenere risposte.
È proprio su questi punti che si concentrano le segnalazioni raccolte dalla redazione. Gli automobilisti descrivono una situazione in cui, oltre alla lunga attesa, sarebbe mancata soprattutto la percezione di un’assistenza adeguata e di informazioni sufficienti.
Domande ancora sospese
Dubbi e interrogativi che, al momento, restano senza risposta. Abbiamo sottoposto alla Polizia cantonale una serie di domande sulla gestione dell’episodio, chiedendo chiarimenti sui tempi, sull’assistenza agli automobilisti, sulle chiamate al 117 e sulle misure adottate durante le lunghe ore di coda.
«Essendo ora pendenti alcuni atti parlamentari - ci viene spiegato dalla Polizia cantonale - come da prassi, da parte nostra non saranno rilasciate ulteriori informazioni prima che il Consiglio di Stato abbia fornito risposta agli stessi».
La dinamica dell'incidente
Nell’incidente sull'A2 all'altezza di Mezzovico-Vira sono rimaste ferite sette persone. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un’auto guidata da un 49enne kosovaro, con a bordo una donna di 45 anni e due minorenni, ha tamponato un camper condotto da un 50enne spagnolo, sul quale viaggiavano una donna di 51 anni e una minorenne. In seguito all’urto, l’automobile è uscita di strada, terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.
Sul posto sono intervenuti Polizia cantonale, pompieri e soccorritori. Le sette persone coinvolte sono state trasportate in ospedale: il conducente dell’auto ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita, mentre il conducente del camper ha riportato ferite di una certa gravità. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite leggere. Questo il quadro fornito dalla Polizia sabato sera. Al momento non sono disponibili aggiornamenti sulle condizioni della persona rimasta ferita più gravemente.