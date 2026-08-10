Navigazione sul Verbano alle FART: «Roma ha mai dato il via libera?»

Il punto è delicato perché nel comunicato del 3 luglio con cui il Consiglio di Stato ha annunciato la fine del progetto cantonale nella sua configurazione attuale, il Governo aveva scritto che la nuova proposta era «preavvisata favorevolmente sia dall’Ufficio federale dei trasporti sia dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture italiano, mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro tra GGNL e FART».