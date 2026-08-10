La droga, l'astinenza e l'agitazione: svizzero rimpatriato

L'uomo è stato accompagnato in caserma, ma qui avrebbe manifestato i sintomi di una crisi di astinenza. Si è quindi reso necessario il suo ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Galmarini. Una volta in corsia, però, il cittadino svizzero avrebbe mostrato segni di insofferenza tali da allarmare il personale sanitario in servizio nella struttura.

La serata turbolenta dell'uomo, sulla testa del quale pendeva un divieto di dimora in Lombardia, si è conclusa con i carabinieri che l'hanno accompagnato alla frontiera, assistendo quindi al suo rientro in Svizzera.