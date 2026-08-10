La droga, l'astinenza e l'agitazione: svizzero rimpatriato
Il 30enne è stato pizzicato durante un controllo a Tradate
TRADATE - Un 30enne svizzero è stato protagonista di una giornata movimentata a Tradate, in provincia di Varese.
Come riferito dal quotidiano locale La Prealpina, l'uomo - sulla trentina - è stato fermato durante un controllo antidroga nella zona del Parco Pineta. I carabinieri della Tenenza di Tradate, nel corso delle verifiche compiute sul territorio e finalizzate al contrasto dell'attività di spaccio, hanno trovato nella disponibilità dell'uomo circa 30 grammi di una non meglio precisata sostanza stupefacente.
L'uomo è stato accompagnato in caserma, ma qui avrebbe manifestato i sintomi di una crisi di astinenza. Si è quindi reso necessario il suo ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Galmarini. Una volta in corsia, però, il cittadino svizzero avrebbe mostrato segni di insofferenza tali da allarmare il personale sanitario in servizio nella struttura.
La serata turbolenta dell'uomo, sulla testa del quale pendeva un divieto di dimora in Lombardia, si è conclusa con i carabinieri che l'hanno accompagnato alla frontiera, assistendo quindi al suo rientro in Svizzera.