Ecco i vincitori di Open Doors 2026

Il premio principale, Open Doors Grant, per un valore complessivo di 50.000 franchi svizzeri e sostenuto da visions sud est (con il supporto della Direzione dello sviluppo e della cooperazione, SDC) e dalla Città di Bellinzona, è stato suddiviso tra tre progetti: A Vineyard For A Lobster di Talemwa Pius, prodotto da Emmanuel Gashumba (Gripmagic Uganda Limited), e Accept My Plea for Burial di Mohammed Sheikh, prodotto da Kadir Harbi (Aleel Films), hanno ricevuto 20.000 franchi ciascuno; Too Much Music di Aseye Fiagbe, prodotto dalla stessa autrice (Aseye Fiagbe Creative Studio), ha ottenuto 10.000 franchi.

Il CNC Development Grant, del valore di 8.000 euro, è stato assegnato a Chapa 100 di Ique Langa, prodotto da Lara Sousa (Kulunga Filmes). The Ones with the Tempered Flowers di Neema Ngelime, prodotto da Ivy Kiru (LBx Africa), ha ricevuto due riconoscimenti: l’ARTEKino International Award da 6.000 euro e il Sørfond Award, che consentirà la partecipazione all’evento di pitching del Sørfond a novembre.