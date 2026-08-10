Scuole medie di Giubiasco: resta in carcere il docente arrestato
Il giudice ha concesso altri due mesi di detenzione preventiva per completare gli accertamenti.
Il giudice ha concesso altri due mesi di detenzione preventiva per completare gli accertamenti.
GIUBIASCO - Resta in carcere il docente della Scuola media di Giubiasco arrestato lo scorso marzo con l’accusa di aver violato la sfera intima di alcune allieve minorenni, tutte di età inferiore ai 16 anni. Nei giorni scorsi il giudice dei provvedimenti coercitivi Ares Bernasconi ha infatti accolto la richiesta della procuratrice pubblica Valentina Tuoni, titolare dell’inchiesta, concedendo altri due mesi di detenzione preventiva. Lo rende noto laRegione.
Si tratta della seconda proroga. Lo scorso maggio, ricordiamo, la pp aveva già ottenuto tre mesi supplementari di carcere per poter completare gli accertamenti senza correre il rischio che il 37enne, qualora fosse stato rimesso in libertà, potesse inquinare le prove.
Ora l’inchiesta si avvia verso la conclusione. Nel corso dell’autunno potrebbe arrivare la chiusura formale della fase istruttoria, cui seguirebbe la trasmissione dell’atto d’accusa al Tribunale penale cantonale e, quindi, la fissazione del processo.