LOCARNO
Guasto sulla linea: non circolano treni tra Locarno e Cadenazzo
È stato attivato un servizio di autobus sostitutivi
LETTORE TIO.CH
Guasto sulla linea: non circolano treni tra Locarno e Cadenazzo
È stato attivato un servizio di autobus sostitutivi
LOCARNO - Il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Locarno è attualmente interrotto a causa di un guasto alla linea di contatto. La durata della limitazione non è al momento determinata, come spiegato dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) sul sito ufficiale.
Sono interessate le linee RE80 e S20 e, allo stato attuale, non circola alcun treno sulla tratta coinvolta.
Per garantire la mobilità dei passeggeri, tra Locarno e Cadenazzo sono stati attivati bus sostitutivi. Tuttavia, si raccomanda di prevedere tempi di attesa aggiuntivi.
Le autorità ferroviarie comunicano che ulteriori informazioni saranno fornite il prima possibile. Si invita l’utenza a verificare eventuali aggiornamenti poco prima della partenza.
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