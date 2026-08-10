Un giro nello spazio per la colonia di Vacallo
Bambini e monitori hanno vissuto un'avventura educativa tra scienza, gioco e natura esplorando i misteri del sistema solare.
Bambini e monitori hanno vissuto un'avventura educativa tra scienza, gioco e natura esplorando i misteri del sistema solare.
VACALLO - Un viaggio tra pianeti, stelle e scoperte scientifiche ha caratterizzato l’edizione di quest’anno della colonia estiva del Comune di Vacallo, che ha portato i partecipanti «nello spazio» a bordo dello “Space Catto”.
Accompagnati dai monitori, i bambini hanno esplorato il sistema solare, imparando a conoscere da vicino i suoi protagonisti: da Mercurio, il pianeta più piccolo, a Marte, il pianeta rosso su cui qualcuno immagina future vacanze; da Venere, il più luminoso, noto anche come stella del mattino o della sera, ai giganti gassosi Giove e Saturno, con le loro caratteristiche lune e i celebri anelli dai colori tra il crema e l’ocra. Il viaggio si è spinto fino ai “giganti ghiacciati”, Urano e Nettuno.
Non solo pianeti: il programma ha incluso anche approfondimenti sulle grandi scoperte spaziali, sul primo sbarco dell’uomo sulla Luna e sul valore della collaborazione internazionale nell’esplorazione del cosmo. Un percorso educativo che ha permesso ai partecipanti di riflettere sulla fragilità della Terra e sulla sua unicità come unico pianeta conosciuto in grado di ospitare la vita.
Tra i momenti più significativi, la visita all’osservatorio dell’Ideatorio di Airolo, dove il responsabile ha accolto il gruppo e guidato i bambini in un’esperienza sotto il cielo stellato.
l soggiorno è stato arricchito anche da attività all’aria aperta, tra escursioni in montagna, giornate di sole, giochi e momenti creativi, come la realizzazione di braccialetti.
I 54 piccoli partecipanti sono rientrati dalle loro famiglie il primo agosto, portando con sé nuove conoscenze ed esperienze. «È stato un bel viaggiox, ha commentato Lucia Rizza, responsabile della Colonia estiva del Comune di Vacallo, che ha dato appuntamento al prossimo anno.