Un giro nello spazio per la colonia di Vacallo

Accompagnati dai monitori, i bambini hanno esplorato il sistema solare, imparando a conoscere da vicino i suoi protagonisti: da Mercurio, il pianeta più piccolo, a Marte, il pianeta rosso su cui qualcuno immagina future vacanze; da Venere, il più luminoso, noto anche come stella del mattino o della sera, ai giganti gassosi Giove e Saturno, con le loro caratteristiche lune e i celebri anelli dai colori tra il crema e l’ocra. Il viaggio si è spinto fino ai “giganti ghiacciati”, Urano e Nettuno.