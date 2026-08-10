«Anche Mendrisio pianifichi il futuro senza gas»

La questione è tutt’altro che marginale. Sul territorio comunale le AIM gestiscono una rete di circa 32 chilometri e, nel 2023, sono stati consumati circa 82 GWh di gas naturale. Questo corrisponde a oltre il 16% del consumo energetico finale del Comune e a una spesa annua di 6,4 milioni di franchi per popolazione e aziende.

Il consumo è però in calo: tra il 2021 e il 2023 si è registrata una diminuzione di circa il 20%. Un dato che, secondo il PVL, rende ancora più urgente pianificare il futuro. «L’uscita dal gas è invece una questione infrastrutturale», si legge nel comunicato, che richiede scelte mirate su dove mantenere temporaneamente la rete, dove puntare sul teleriscaldamento e dove privilegiare soluzioni decentralizzate.