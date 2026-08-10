«Anche Mendrisio pianifichi il futuro senza gas»
Il PVL Mendrisiotto sollecita una roadmap chiara per il futuro energetico della Città, tra teleriscaldamento e soluzioni rinnovabili.
MENDRISIO - Dopo Lugano, anche Mendrisio è chiamata a pianificare il proprio futuro energetico senza gas. È quanto sostiene il PVL Mendrisiotto, che prende spunto dalla recente pubblicazione del Piano energetico comunale (PECo) della città sul Ceresio, dove si prevede uno smantellamento graduale della rete del gas, affiancato dallo sviluppo del teleriscaldamento e di altre soluzioni rinnovabili, senza aumenti di tariffa per i consumatori.
Secondo il PVL, anche Mendrisio deve affrontare «con altrettanta chiarezza» questa sfida. La città dispone di un proprio PECo dal 2011 «ed è stata pioniera» in Ticino nella politica energetica, con diverse iniziative già avviate, tra cui il progetto di teleriscaldamento del Mendrisiotto, previsto a partire dal comparto di Casvegno. Tuttavia, evidenzia il partito, «al Comune manca una visione pubblica e comprensibile del futuro della rete del gas e delle alternative previste sul territorio», una lacuna che rischia di mantenere «per decenni la popolazione in una situazione di incertezza e dipendenza da una fonte energetica inquinante, costosa e al 100% importata».
La questione è tutt’altro che marginale. Sul territorio comunale le AIM gestiscono una rete di circa 32 chilometri e, nel 2023, sono stati consumati circa 82 GWh di gas naturale. Questo corrisponde a oltre il 16% del consumo energetico finale del Comune e a una spesa annua di 6,4 milioni di franchi per popolazione e aziende.
Il consumo è però in calo: tra il 2021 e il 2023 si è registrata una diminuzione di circa il 20%. Un dato che, secondo il PVL, rende ancora più urgente pianificare il futuro. «L’uscita dal gas è invece una questione infrastrutturale», si legge nel comunicato, che richiede scelte mirate su dove mantenere temporaneamente la rete, dove puntare sul teleriscaldamento e dove privilegiare soluzioni decentralizzate.
Un altro nodo riguarda la necessità di fornire certezze a cittadini e proprietari immobiliari. Chi oggi deve sostituire una caldaia a gas, sottolinea il PVL, deve sapere quale sarà il futuro energetico del proprio quartiere: «Arriverà il teleriscaldamento tra dieci anni? O è invece opportuno investire subito in una termopompa?». La pianificazione dovrebbe inoltre considerare gli effetti del cambiamento climatico, con estati sempre più calde che rendono rilevanti sistemi capaci non solo di riscaldare, ma anche di raffrescare gli edifici.
La transizione energetica viene letta anche come un’opportunità economica per il territorio. Ridurre l’acquisto di gas e petrolio importati a favore di soluzioni come teleriscaldamento, energia solare, termopompe e risanamenti energetici significherebbe, secondo il PVL, spostare una quota crescente della spesa verso l’economia locale, creando lavoro e valore aggiunto per imprese e artigiani.
In questo contesto, il partito invita a promuovere anche le comunità energetiche e nuove forme di condivisione locale dell’energia rinnovabile, permettendo a cittadini, aziende e proprietari di produrre e utilizzare energia direttamente sul territorio.
Il PVL chiede quindi alla Città di Mendrisio e alle AIM di aggiornare la pianificazione energetica con una roadmap pubblica per l’uscita dal gas, indicando in particolare «dove il teleriscaldamento è tecnicamente ed economicamente opportuno e con quali tempistiche», «dove si intende puntare prevalentemente su termopompe e altre soluzioni rinnovabili», «come favorire produzione, autoconsumo e condivisione locale dell’energia» e «quale sarà il futuro della rete del gas e il calendario indicativo della sua progressiva riduzione e dismissione».
«Mendrisio ha tutte le carte in regola per continuare a essere una Città all’avanguardia nella politica energetica», conclude il comunicato. «Ma una transizione di questa portata non può essere improvvisata: non serve imporre un’unica soluzione, ma pianificare per tempo le soluzioni più adatte alle diverse realtà del territorio. Il Mendrisio del dopo-gas va pianificato oggi».