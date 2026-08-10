Sempre più cicogne preferiscono la Svizzera e ritardano la migrazione

Secondo il presidente di BirdLife, la presenza di così tanti esemplari in Ticino è legata al normale flusso migratorio proveniente dalla Mesolcina. «La strada è quella», afferma. Una parte delle cicogne presenti in Svizzera, infatti, è ormai diventata stazionaria e non migra più. Un’altra parte, invece, ha ripreso le antiche rotte migratorie verso la Spagna e, da lì, attraversa lo Stretto di Gibilterra per raggiungere l’Africa.

Il ritorno della cicogna nel nostro paese rappresenta un vero successo dal punto di vista della conservazione della specie. Dopo aver abbandonato la Svizzera come luogo nidificante nel 1949, la cicogna è tornata a riprodursi grazie anche all’intervento di un ornitologo nel 1960. Oggi in Svizzera si contano più di mille coppie nidificanti. Di conseguenza «aumentando il loro numero, aumentano anche gli esemplari che attraversano il Cantone, superano le Alpi e si dirigono verso sud-ovest», osserva Lüthi.