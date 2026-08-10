Siccità, anche Stabio annuncia restrizioni
L'Azienda comunale ha introdotto il Grado di siccità 1 e le prime limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile
STABIO - Il caldo prolungata e l'assenza di precipitazioni stanno tenendo in scacco tutto il cantone da settimane. E oggi, anche l'Azienda comunale di Stabio ha annunciato l'introduzione del Grado di siccità 1 e le prime conseguenti restrizioni nell'utilizzo dell'acqua.
«Le misure di sensibilizzazione a un utilizzo parsimonioso dell’acqua potabile non si sono purtroppo dimostrate sufficienti a garantire, nel breve e medio termine, una situazione di approvvigionamento sicura», si legge in un comunicato diramato lunedì pomeriggio.
Con l'introduzione del Grado 1, ai cittadini di Stabio viene chiesto in particolare di evitare l'utilizzo dell'acqua per lavare automobili e piazzali; il riempimento delle piscine, anche gonfiabili («è autorizzato unicamente il rabbocco quotidiano»).
Per quanto riguarda le irrigazioni, queste sono limitate a un massimo di tre volte alla settimana. I lunedì, mercoledì e venerdì peri numeri civici pari; il martedì, giovedì e sabato per quelli dispari.