Bagno di folla locarnese per la star di "Avatar"

Domande su “Avatar”? Ci vuole Cameron

Quando Bleasdale prova a strapparle qualche anticipazione su “Avatar 4”, Saldaña glissa sorridendo e suggerisce di «invitare James Cameron a Locarno» e rivolgere a lui «tutte queste domande difficili». Racconta quanto ami lavorare alla saga di “Avatar”: «Analizzare una scena con lui, Sam Worthington e Sigourney Weaver è incredibile. [...] A volte possiamo passarci anche tre ore. Ed è estremamente gratificante».

Poi aggiunge: «Il suo modo di raccontare storie mi parla da quando avevo sette anni. Quando ha scritto e concepito ‘Terminator’, stava toccando qualcosa di incredibilmente umano. Il ruolo che aveva affidato a una donna come Sarah Connor parlava moltissimo alla bambina di sette anni che ero. Volevo essere lei. E volevo anche essere John Connor». Saldaña aggiunge: «Il modo in cui scrive storie che ancora non esistono, ma che prima o poi potrebbero diventare realtà, ha sempre avuto una grande risonanza in me».