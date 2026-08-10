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Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune

Oltre centomila persone provenienti da Germania, Italia, Spagna, Francia e altri Paesi dell’UE e dell’Efta nel 2025 hanno scelto la Svizzera. Queste sono le città che hanno preferito, anche in Ticino.
Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune
20 Minuten
di 20min.ch | Christina Pirskanen
Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune
Oltre centomila persone provenienti da Germania, Italia, Spagna, Francia e altri Paesi dell’UE e dell’Efta nel 2025 hanno scelto la Svizzera. Queste sono le città che hanno preferito, anche in Ticino.

Ogni anno decine di migliaia di persone provenienti da Stati dell’UE e dell’Aels (ovvero Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) immigrano in Svizzera.

Nel 2025 sono state in totale 120’965 le persone secondo la Segreteria di Stato dell’economia (Seco). Anche nel contesto dell’attuale dibattito sui Bilaterali III si tratta di una cifra decisamente rilevante.

Ma dove finiscono per stabilirsi gli immigrati in Svizzera? Quali comuni hanno suscitato più interesse fra i nuovi arrivati? E dove invece si trasferisce quasi nessuno? I dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) forniscono chiarimenti in merito.

160mila in totale, 120mila dall'UE
Lo scorso anno, secondo la Seco, in totale 165’386 persone si sono trasferite in Svizzera, diventando così parte della popolazione straniera residente. Di queste, 120’965 persone provengono da un Paese UE o Efta (rappresentate nel grafico), 44’421 persone sono immigrate da Stati terzi.

Nel corso dell’anno, complessivamente, 82’659 persone straniere hanno invece abbandonato la Svizzera. Di queste, 64’103 erano cittadini UE o Efta, 18’556 erano cittadini di Stati terzi.

Ne risulta un’immigrazione netta – cioè immigrazione meno emigrazione – di 74’675 persone straniere che nel 2025 vivranno in più in Svizzera. Rispetto all’anno precedente, si tratta di una diminuzione del 10,5%.

Suddividendo tra persone provenienti dall’area UE/AELS e Stati terzi, si registra un’immigrazione netta di 50’893 persone (UE/Efta) e 23’782 (Stati terzi).

Ad attrarre sono soprattutto le grandi città
In testa, con grande distacco, si trova la città di Zurigo: da gennaio a dicembre 2025 il SEM ha registrato 10’438 persone che si sono trasferite nella città sulla Limmat da un Paese UE o Efta. Non sono considerate le persone che nello stesso periodo sono anche emigrate.

Solo con un certo distacco segue la città di Ginevra al secondo posto: qui, nell’arco di un anno, si sono trasferite 4906 persone. Anche al terzo, quarto e quinto posto si trovano altre grandi città svizzere: Losanna (4641 persone), Basilea (4205 persone) e San Gallo (1909 persone).

In Ticino, Lugano si distingue (anche a livello svizzero)
Sfogliando i dati per il nostro cantone la prima è nettamente Lugano con 1'671 arrivi, un totale rilevante sia per il rapporto con la popolazione della città sia a livello svizzero. La città sul Ceresio, infatti, si posiziona davanti a Berna (1'590) e Winterthur (1'134) che hanno un numero di abitanti nettamente superiore. Fa meglio anche rispetto a Lucerna (1'496).

Fra le altre città ticinesi nella top 5, troviamo Bellinzona (443 persone), Mendrisio (364), Locarno (246) e Chiasso (216).

Oltre 700 i comuni in Svizzera in cui non è arrivato nessun immigrato UE/AELS
Come era piuttosto prevedibile, le campagne o le aree discoste della Svizzera non sono proprio degli “hotspot” per l'immigrazione. Fra i molti comuni che hanno riscontrato un'immigrazione fra le 0 e le 10 unità troviamo anche diversi comuni ticinesi. Alcuni di questi insospettabili.

Dalla Collina luganese (Comano, Cureglia, Origlio) fino al Malcantone (Alto Malcantone, Bioggio, Cademario, Aranno, Pura, Vernate) e Isone. A sud del ponte diga, invece, si segnala Brusino Arsizio.

Lo stesso dicasi per le valli locarnesi: Verzasca, Lavizzara, Centovalli, Onsernone, Verzasca e Lavizzara così come Ronco sopra Ascona e Orselina.

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