Scappa dalla polizia in Porsche e provoca quattro incidenti
La 24enne è riuscita anche a ferire uno scooterista prima del fermo, avvenuto poco dopo il confine con la Francia
LIESTAL - Dopo un folle inseguimento la polizia cantonale di Basilea Campagna è riuscita ad acciuffare ieri una automobilista poco oltre il confine con la Francia di Biel-Benken. Durante la fuga la 24enne cilena ha provocato quattro incidenti e ferito un uomo in sella a uno scooter.
La polizia aveva notato il veicolo, associato a reati contro il patrimonio nella Svizzera orientale, attorno alle 20:30, si legge in un comunicato odierno delle forze dell'ordine.
Quando la pattuglia si è avvicinata alla Porsche, la sospettata si è data alla fuga. Durante l'inseguimento i veicoli hanno attraversato varie località e la loro spericolata corsa si è conclusa, come detto, poco dopo il confine, per la precisione nel comune alsaziano di Neuwiller.
La polizia cerca testimoni, in particolare per ricostruire la dinamica degli incidenti.