Scappa dalla polizia in Porsche e provoca quattro incidenti

Quando la pattuglia si è avvicinata alla Porsche, la sospettata si è data alla fuga. Durante l'inseguimento i veicoli hanno attraversato varie località e la loro spericolata corsa si è conclusa, come detto, poco dopo il confine, per la precisione nel comune alsaziano di Neuwiller.

La polizia cerca testimoni, in particolare per ricostruire la dinamica degli incidenti.