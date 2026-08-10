Controlli post-Street Parade, 31 conducenti nei guai
Sono state complessivamente 269 le persone controllate durante l'azione coordinata tra i corpi di polizia dei cantoni di Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Svitto e Zugo
SARNEN - Trentuno conducenti sono stati fermati perché guidavano sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti durante un’operazione di controllo congiunta svolta nel fine settimana. In totale sono stati controllati 84 veicoli.
L’azione, coordinata tra i corpi di polizia dei cantoni di Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Svitto e Zugo, si è svolta domenica mattina sull’autostrada A4 in direzione Lucerna/Gottardo. Al centro dei controlli c’era la capacità di guida dei conducenti. Tra le 4 e le 10 gli agenti hanno verificato 84 veicoli e 269 persone.
I controlli hanno evidenziato numerose infrazioni. In 24 casi i test rapidi antidroga sono risultati positivi: i conducenti sono stati successivamente sottoposti a esami del sangue e delle urine in ospedale. Altri sette conducenti sono stati fermati perché guidavano in stato di ebbrezza.
Ulteriori violazioni riguardano quattro persone denunciate per guida con pneumatici usurati o senza una patente valida. Un veicolo è stato sequestrato a causa di carenze nella sicurezza di esercizio. Gli agenti hanno inoltre riscontrato tre violazioni della legge sugli stupefacenti e comminato diverse multe disciplinari.