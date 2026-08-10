Controlli post-Street Parade, 31 conducenti nei guai

I controlli hanno evidenziato numerose infrazioni. In 24 casi i test rapidi antidroga sono risultati positivi: i conducenti sono stati successivamente sottoposti a esami del sangue e delle urine in ospedale. Altri sette conducenti sono stati fermati perché guidavano in stato di ebbrezza.

Ulteriori violazioni riguardano quattro persone denunciate per guida con pneumatici usurati o senza una patente valida. Un veicolo è stato sequestrato a causa di carenze nella sicurezza di esercizio. Gli agenti hanno inoltre riscontrato tre violazioni della legge sugli stupefacenti e comminato diverse multe disciplinari.