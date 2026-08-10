Mortale in galleria, ritirata la patente del camionista
Il conducente 29enne del mezzo pesante è stato sottoposto a un prelievo di sangue e urine, il tunnel del Kerenzerberg resterà chiuso fino a martedì mattina
GLARONA NORD - Resterà chiuso fino a domattina all'alba il tunnel del Kerenzerberg, nel territorio di Filzbach (comune di Glarona Nord), teatro lunedì mattina di un terribile incidente stradale che è costato la vita a una persona.
L'automobilista, che viaggiava in direzione Coira, poco dopo le 7 è sceso dal veicolo rimasto fermo all'interno della galleria e ha iniziato a spingerlo verso la piazzola di sosta più vicina. Durante questa manovra è stato investito da un camion ed è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. L’identificazione formale della vittima è ancora in corso, spiega la Polizia cantonale di Glarona.
Per consentire i rilievi e le operazioni di gestione dell’emergenza, la galleria del Kerenzerberg è stata completamente chiusa al traffico. La circolazione è stata deviata in senso opposto lungo la strada del Walensee, causando pesanti disagi alla viabilità.
Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 29 anni, è stato sottoposto a un prelievo di sangue e urine su disposizione della polizia cantonale, che gli ha inoltre ritirato la patente. Sul posto sono intervenuti circa 20 operatori tra polizia, servizi di soccorso, manutenzione stradale e autorità giudiziarie.
Le indagini per chiarire le cause dell’incidente e la dinamica esatta dei fatti sono in corso. Sono condotte dalla polizia cantonale in collaborazione con il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni.
Cosa fare in caso di panne
La polizia cantonale di Glarona richiama infine l’attenzione degli automobilisti sui comportamenti da adottare in caso di guasto in galleria. È fondamentale attivare le luci di emergenza e, se possibile, raggiungere una piazzola di sosta o fermarsi sulla corsia di emergenza, mantenendosi il più possibile sulla destra. Il motore deve essere spento e il veicolo abbandonato dal lato opposto al traffico. Le persone devono mettersi al sicuro in una nicchia SOS o dietro un’uscita di emergenza, indossando il giubbotto riflettente.
I soccorsi vanno contattati preferibilmente tramite le colonnine SOS, che trasmettono automaticamente posizione e direzione di marcia. È inoltre essenziale non rimanere all’interno del veicolo, ma attendere i soccorsi in un luogo sicuro fuori dalla carreggiata.
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