Mortale in galleria, ritirata la patente del camionista

Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 29 anni, è stato sottoposto a un prelievo di sangue e urine su disposizione della polizia cantonale, che gli ha inoltre ritirato la patente. Sul posto sono intervenuti circa 20 operatori tra polizia, servizi di soccorso, manutenzione stradale e autorità giudiziarie.

Le indagini per chiarire le cause dell’incidente e la dinamica esatta dei fatti sono in corso. Sono condotte dalla polizia cantonale in collaborazione con il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni.