Il job sharing arriva ai vertici

A Villars, la doppia leadership è nata nel 2024 dopo la rimozione del precedente CEO. Patrick Krauskopf e Valérie Stephan hanno assunto insieme la guida del gruppo con l'obiettivo di garantire continuità e stabilità durante la fase di trasformazione. Anche On ha scelto una struttura simile: dall'inizio dell'anno i due cofondatori David Allemann e Caspar Coppetti condividono il ruolo di CEO per accompagnare la prossima fase di crescita.