Canton Vaud
Incidente nel Canton Vaud: 48enne muore dopo uno schianto in moto
La vittima stava effettuando un sorpasso quando si è verificata la collisione con un furgone in svolta.
20 Minutes
Fonte ATS
Incidente nel Canton Vaud: 48enne muore dopo uno schianto in moto
La vittima stava effettuando un sorpasso quando si è verificata la collisione con un furgone in svolta.
ROSSINIÈRE - Un motociclista di 48 anni è morto domenica mattina in un incidente stradale a Rossinière, nel Canton Vaud.
L'uomo, che stava eseguendo un sorpasso si è schiantato contro un furgone cadendo violentemente sulla carreggiata, mentre quest'ultimo stava svoltando a sinistra.
Nonostante i primi soccorsi prestati da testimoni e sanitari, per il 48enne non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul luogo dell'incidente.
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