Il guardrail salva i ladri dell'auto

Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo era stato sottratto durante la notte a Scuol. Alla guida si trovava il diciottenne che, intorno alle 4:30, poco dopo Giarsun, ha perso il controllo dell’auto in una curva a sinistra, finendo violentemente contro il guardrail. Il mezzo è rimasto incastrato nella barriera, evitando di precipitare dal ponte.