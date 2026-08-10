Il guardrail salva i ladri dell'auto
Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di arrestare i giovani (senza patente e sotto l'effetto di alcol) coinvolti nell’incidente su un ponte. La barriera di sicurezza ha impedito ai due di precipitare.
GIARSUN - Lunedì mattina, poco prima dell’alba, due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo la strada cantonale H27, in direzione dell’Alta Engadina. Secondo quanto comunicato dalla Polizia Cantonale dei Grigioni, i due – un diciottenne e un diciannovenne – viaggiavano a bordo di un’auto risultata rubata e si trovavano entrambi sotto l’effetto dell’alcol, senza essere in possesso della patente di guida.
Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo era stato sottratto durante la notte a Scuol. Alla guida si trovava il diciottenne che, intorno alle 4:30, poco dopo Giarsun, ha perso il controllo dell’auto in una curva a sinistra, finendo violentemente contro il guardrail. Il mezzo è rimasto incastrato nella barriera, evitando di precipitare dal ponte.
Dopo l’impatto, i due giovani si sono allontanati a piedi, ma sono stati rintracciati e arrestati da una pattuglia della polizia poco dopo le 5:00, non lontano dal luogo dell’incidente.
Per il recupero del veicolo è stato necessario l’intervento di un autocarro con gru. Cinque pompieri di Pisoc hanno collaborato alle operazioni, mettendo in sicurezza l’auto con l’ausilio di una scala girevole.
La Polizia Cantonale dei Grigioni ha avviato un’indagine per chiarire nel dettaglio le circostanze del furto e dell’incidente.