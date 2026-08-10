Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
La testimonianza di una rossocrociata con un lauto salario, ma anche tante spese.
SVIZZERA - Non sempre avere uno stipendio elevato significa risparmiare tanto. A dimostrarlo è la testimonianza di Katrin*, una lettrice che ha raccontato a 20Minuten come gestisce le sue finanze e a quanto ammontano le sue entrate e le sue uscite.
«Lavoro nel settore dell'IT e il mio stipendio netto è di circa 11’000 franchi al mese, senza il bonus. Per arrivare a questo punto, ho lavorato duramente e dato molto. Ma mi è chiaro che lavoro in un settore in cui gli stipendi sono piuttosto alti. Lavoro da circa 25 anni in questo ambito e ho tre figli. Ho sempre lavorato a tempo pieno, ad eccezione del congedo di maternità».
Molto lavoro per arrivare a una posizione dirigenziale
«È stata una decisione consapevole», spiega la donna. «Il mio ambiente lavorativo è estremamente dominato dagli uomini. E se non si lavora come gli uomini qui, non si va avanti. Non è sempre stato facile e sicuramente non è giusto, perché come madre si hanno anche responsabilità che nessun uomo può assumersi, come la gravidanza, l’allattamento o il periodo in cui i figli sono piccoli».
«Ho lavorato duramente affinché oggi fossimo finanziariamente sicuri», sottolinea. «Faceva parte del gioco il fatto che spesso lavorassi di notte o nei fine settimana. Con un impiego a tempo parziale non avrei ottenuto una posizione dirigenziale e quindi nemmeno il relativo salario».
Nella vita di Katrin* si è poi manifestato un imprevisto: il divorzio. «La separazione non è stata piacevole e il periodo successivo è stato duro. Mi è costato molta energia e ho sofferto sotto ogni aspetto. Ma mi sono detta: se ora non resisto, finirò in una situazione, anche finanziaria, dalla quale forse non riuscirò più a uscire».
Oggi la donna vive con il figlio più giovane, di 16 anni, in un appartamento di 3,5 locali in città. I due figli più grandi sono adulti e vivono finanziariamente indipendenti.
Tante spese, ma anche tanti vizi
«Pago 825 franchi di cassa malati per me e per il mio figlio più giovane», spiega Katrin*. «I costi effettivi sarebbero più alti, ma il mio datore di lavoro ne copre una parte come benefit per i dipendenti».
Ogni mese la donna spende però poco meno di 5'000 franchi per la previdenza per la vecchiaia, le imposte, le assicurazioni e gli investimenti, anche per il figlio.
L’importo per trasporti pubblici, formazione, cibo, vestiti, tempo libero e tutto il resto si aggira invece intorno ai 4'800 franchi per entrambi. Inoltre, Katrin* stima di spendere circa 10’000 franchi all'anno per le vacanze, precisando però che «questo dipende molto dal bonus»: «Viaggiamo più volte all’anno, è la nostra vera passione, che ci possiamo anche permettere».
Alla fine, tolte tutte le varie spese, secondo i calcoli di 20Minuten Katrin* si ritrova solo con 375 franchi alla fine del mese.
La sicurezza finanziaria? «È tutto»
«La sicurezza finanziaria per me significa tutto», afferma comunque la donna. «È una delle cose più fondamentali nella vita, ed è il modo più importante in cui mi prendo cura dei miei figli. Se fossi rimasta a casa più a lungo come madre, oggi probabilmente non potremmo vivere così».
*Nome noto alla redazione. Per garantire l’anonimato, alcuni dati sono stati modificati.