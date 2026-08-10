Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

Molto lavoro per arrivare a una posizione dirigenziale

«È stata una decisione consapevole», spiega la donna. «Il mio ambiente lavorativo è estremamente dominato dagli uomini. E se non si lavora come gli uomini qui, non si va avanti. Non è sempre stato facile e sicuramente non è giusto, perché come madre si hanno anche responsabilità che nessun uomo può assumersi, come la gravidanza, l’allattamento o il periodo in cui i figli sono piccoli».

«Ho lavorato duramente affinché oggi fossimo finanziariamente sicuri», sottolinea. «Faceva parte del gioco il fatto che spesso lavorassi di notte o nei fine settimana. Con un impiego a tempo parziale non avrei ottenuto una posizione dirigenziale e quindi nemmeno il relativo salario».