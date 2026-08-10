Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

Una volta arrivato il padre, che era uscito per lavoro ed è rientrato attorno alle 22:40, le manette sono scattate immediatamente.

È l'ultimo capitolo di una vicenda che, secondo il quotidiano svedese Dagens Nyheter, era già da anni nota alle autorità locali. In Svezia, infatti, erano state presentate complessivamente 26 segnalazioni relative a sospetti maltrattamenti nei confronti dei due bambini e avviate circa 15 indagini sulla loro situazione.