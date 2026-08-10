Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

I due piccoli, di nazionalità svedese, sono stati ritrovati in condizioni di salute precaria in un appartamento da incubo. Il padre è stato arrestato sul posto, nei suoi confronti in Svezia pendevano diverse segnalazioni.
Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
Getty Images/iStockphoto
di 20 Minuten
Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
I due piccoli, di nazionalità svedese, sono stati ritrovati in condizioni di salute precaria in un appartamento da incubo. Il padre è stato arrestato sul posto, nei suoi confronti in Svezia pendevano diverse segnalazioni.

ZURIGO - Erano soli, chiusi a chiave in un appartamento di Zurigo, con le finestre oscurate da assi di legno e sacchi neri. Dentro, l'aria era nauseabonda e si sentiva un forte odore di urina.

Quando la polizia svizzera ha fatto irruzione, nel febbraio scorso, i due fratelli svedesi, di otto e undici anni, si sono letteralmente catapultati a bere diversi bicchieri d'acqua. Secondo quanto riferito dalla polizia, erano rimasti nell'appartamento per molte ore senza acqua e senza la presenza di un adulto.

Una volta arrivato il padre, che era uscito per lavoro ed è rientrato attorno alle 22:40, le manette sono scattate immediatamente.

È l'ultimo capitolo di una vicenda che, secondo il quotidiano svedese Dagens Nyheter, era già da anni nota alle autorità locali. In Svezia, infatti, erano state presentate complessivamente 26 segnalazioni relative a sospetti maltrattamenti nei confronti dei due bambini e avviate circa 15 indagini sulla loro situazione.

Le prime segnalazioni risalenti al 2019
La prima segnalazione risale al 2019, quando il maggiore dei due fratelli aveva appena tre anni. Da allora, secondo Dagens Nyheter, si erano susseguite segnalazioni da parte dell'asilo, della scuola e della polizia.

Nel 2022, alla madre era stata concessa la custodia esclusiva dei figli. I documenti giudiziari svedesi ottenuti dal quotidiano riferiscono che il figlio maggiore si presentava ripetutamente a scuola affamato, abbattuto e con un forte odore di urina.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata alla fine del 2023, dopo un litigio tra la madre e la scuola. La donna avrebbe minacciato alcuni membri del personale e, di conseguenza, sarebbe stata allontanata dall'istituto. La scuola è arrivata ad assumere un servizio di sicurezza ed è stata costretta a chiamare la polizia in tre diverse occasioni

La scomparsa nel nulla e il trasferimento in Svizzera
Il maggiore dei due bimbi, oggi undicenne, è stato visto per l'ultima volta nella sua scuola svedese nel maggio 2024.

Quando le autorità sono venute a sapere che la famiglia intendeva trasferirsi in Svizzera, i servizi sociali hanno imposto inizialmente ai due fratelli un divieto di espatrio e hanno chiesto che fossero affidati alla loro tutela. Secondo Dagens Nyheter, entrambi i provvedimenti sono stati però successivamente revocati, dopo il trasferimento della famiglia.

La madre avrebbe poi spiegato che i bambini si erano trasferiti a Dubai, dove vivevano con alcuni parenti.

L'ultimo allarme da parte del padrone di casa
A riportare i bambini all'attenzione delle autorità è stata infine una segnalazione del padrone di casa del padre. Nel febbraio 2026 la polizia svizzera ha fatto irruzione nell'appartamento di Zurigo, trovando i due fratelli chiusi all'interno.

Il padre non era in casa in quel momento: secondo il rapporto, è rientrato dal lavoro alle 22.40, quando è stato arrestato dalla polizia.

L'uomo ha successivamente accettato una condanna per negligenza nell'adempimento del proprio dovere di cura. Stando ai documenti del tribunale svizzero visionati da Dagens Nyheter, la pena è stata sospesa.

I due fratelli sono ora tornati in Svezia e vivono insieme in una struttura residenziale protetta. Il contatto con entrambi i genitori è stato completamente interrotto.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bambinicustodiafamigliamaltrattamentinegligenzapoliziaservizi socialisveziatribunalezurigo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
2 gior
24
103

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
23

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
21 ore
18
68

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
101

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior
123
255

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
138

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
54
204

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
17

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
LIVE
CANTONE
2 gior
167

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
17 ore
74
504

Nino è stato ritrovato

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca
LIVE
VERZASCA
1 gior
20
41

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa
LIVE
MURALTO
2 gior
15
47

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa

La canicola rimette la quarta
LIVE
CANTONE
22 ore

La canicola rimette la quarta

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
LIVE
ACQUAROSSA
21 ore
5

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
LIVE
GRIGIONI
2 gior
6

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

Due morti dopo lo schianto frontale
LIVE
GRIGIONI
22 ore

Due morti dopo lo schianto frontale

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
47
99

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
LIVE
CANTONE
1 gior
63

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
1 gior

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

Mezzi nudi per strada
LIVE
CANTONE
3 ore
54
65

Mezzi nudi per strada

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»
LIVE
CANTONE
1 gior
21

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
LIVE
ZURIGO
12 ore
12
108

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
16 ore
72
132

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

Un caldo sbriciola-record
LIVE
CANTONE
2 gior
6
31

Un caldo sbriciola-record

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
56

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
2 gior
14
89

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin
LIVE
FORMULA 1
2 gior
5
28

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
29

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
1 gior
1

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
LIVE
MENDRISIO
22 ore
2
54

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api
LIVE
BELLINZONA
1 gior
3

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge
LIVE
ROSARIO
2 gior
5

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco
LIVE
LAVERTEZZO
12 ore
3
50

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg
LIVE
STATI UNITI
1 gior
6

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni
LIVE
CANTONE
2 gior
1

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»
LIVE
CANTONE
2 gior
26
64

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta
LIVE
VAL MARA
1 gior
7
48

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti
LIVE
ITALIA
2 gior
20

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi
LIVE
CANTONE
3 gior
4
21

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
15

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre
LIVE
SVIZZERA
4 gior
24
52

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»
LIVE
BERNA
1 gior
35

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate
LIVE
ITALIA
2 gior
1
16

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»
LIVE
CANTONE
1 gior
3
27

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

«Non voglio che mi filmino il sedere»
LIVE
ATLETICA
11 ore
19
98

«Non voglio che mi filmino il sedere»

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
LIVE
CANTONE
2 gior
1
10

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

Edifici Minergie, «alcuni non più in grado di affrontare il nuovo caldo»
LIVE
CANTONE
23 ore
20
86

Edifici Minergie, «alcuni non più in grado di affrontare il nuovo caldo»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Neutralità: la prassi attuale è nell'interesse della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
7 min
1

Neutralità: la prassi attuale è nell'interesse della Svizzera

Il clima non interessa agli svizzeri
LIVE
SVIZZERA
22 min

Il clima non interessa agli svizzeri

Bell: «È stato il miglior primo semestre dalla storia aziendale»
LIVE
SVIZZERA
54 min

Bell: «È stato il miglior primo semestre dalla storia aziendale»

Spaventoso incendio, poi due esplosioni: sono quattro i pompieri feriti
LIVE
SCIAFFUSA
1 ora

Spaventoso incendio, poi due esplosioni: sono quattro i pompieri feriti

Parmelin: «Svizzera pronta a fornire aiuto alla Colombia dopo il sisma»
LIVE
SVIZZERA
2 ore
5
9

Parmelin: «Svizzera pronta a fornire aiuto alla Colombia dopo il sisma»

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2
4

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care
LIVE
SVIZZERA
10 ore
6
31

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune
LIVE
SVIZZERA
11 ore
4
39

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune

Tre pompieri feriti in seguito a un grosso incendio
LIVE
SCIAFFUSA
11 ore
6

Tre pompieri feriti in seguito a un grosso incendio

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
14 ore
119

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375