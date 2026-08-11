Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?
Vecchi telefoni cellulari impolverati possono essere sorprendentemente preziosi. Soprattutto i classici rari e i dispositivi ancora nella confezione originale.
Vecchi telefoni cellulari impolverati possono essere sorprendentemente preziosi. Soprattutto i classici rari e i dispositivi ancora nella confezione originale.
VALE MIGLIAIA DI FRANCHI - Hai ancora vecchi cellulari che prendono polvere in un cassetto? Allora vale la pena dargli una seconda occhiata. Quello che un tempo era considerato rifiuto elettronico, oggi potrebbero valere una piccola fortuna per i collezionisti – per i modelli rari si pagano ormai diverse migliaia di franchi.
Sono particolarmente richiesti i classici leggendari degli anni 1990 e 2000. Il quasi indistruttibile Nokia 3310, lanciato nel 2000, è ormai considerato un dispositivo cult e gode di grande popolarità tra i collezionisti.
Nokia 8810 del 1996
Come riporta il portale tecnologico "Chip", il Nokia 8810 del 1996 con la sua caratteristica copertura scorrevole raggiunge, se ancora nella confezione originale, prezzi fino a 3000 franchi. Esemplari usati cambiano proprietario, a seconda dello stato di conservazione, per circa 250 fino a 650 franchi.
Nokia 8800 Sirocco
Anche il Nokia 8800 Sirocco è tra i pezzi da collezione più ricercati. Il raffinato cellulare in acciaio inox, uscito nel 2007, raggiunge oggi – a seconda delle condizioni – circa 250 fino a 700 franchi. Gli esperti ritengono possibili in futuro prezzi ancora più alti.
Samsung SPH-N270
È molto richiesto anche il Samsung SPH-N270, che ha raggiunto lo status di culto grazie al film "Matrix".
iPhone 2G
Il maggior guadagno lo promette però il primo iPhone. Un iPhone 2G ancora nella confezione originale con 4 gigabyte di memoria è considerato una rarità e viene battuto all’asta a volte per importi a cinque cifre.
Chi quindi ha ancora vecchi telefoni cellulari in casa, non dovrebbe sbarazzarsene troppo in fretta. Soprattutto i modelli rari nella confezione originale non aperta possono oggi fruttare somme sorprendentemente elevate – vale la pena dare un’occhiata ai mercati online o alle piattaforme d’asta.