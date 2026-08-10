Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care

Una bella “tegola” per i porti sul Reno di Basilea

Per i porti renani di Basilea, un'interruzione di questo tipo avrebbe comunque un impatto significativo. Secondo Pelosi, si perderebbe un'opportunità importante: portare merci, e in particolare carburanti, in Svizzera in modo economico e sicuro e consegnare le esportazioni svizzere direttamente al Mare del Nord.