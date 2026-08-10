Allarme siccità sul Reno: minacciata la navigazione
A Kaub attesi in settimana valori sotto i 10 centimetri: rischio stop al traffico commerciale e turistico
FRANCOFORTE - La persistente magra del Reno mette in allarme le compagnie di navigazione. All'idrometro di Kaub, in Germania, punto strategico per il traffico fluviale, nel corso della settimana è atteso per la prima volta un valore inferiore a 10 centimetri, ai quali vanno sommati i 190 centimetri del fondale sotto lo zero idrometrico.
A lanciare l'allarme è Jens Schwanen, direttore generale dell'Associazione federale della navigazione interna tedesca (BDB), in un'intervista alla Rheinische Post. Con livelli così bassi, la navigazione commerciale non sarebbe più in grado di trasportare merci nella regione e sarebbero a rischio anche i battelli turistici.
«Ciò significa che il Reno non sarebbe più navigabile per intero e che sarebbe diviso in due», ha dichiarato Schwanen. Il traffico resterebbe possibile tra i porti ARA – Amsterdam, Rotterdam e Anversa – e Colonia, mentre più a sud la navigazione proseguirebbe sugli affluenti Neckar, Mosella e Meno e sul canale Reno-Meno-Danubio.
La situazione pesa già da settimane sull'economia. Con livelli idrometrici bassi, le navi devono ridurre il carico, facendo aumentare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. Le associazioni economiche basilesi hanno espresso preoccupazione per il futuro dell'approvvigionamento di merci via fiume e la scorsa settimana hanno chiesto l'adozione di misure.
In Germania alcuni provvedimenti sono già stati adottati: diversi Länder hanno allentato il divieto di circolazione domenicale e festiva per i camion, come riferito dalla Norddeutsche Rundfunk (NDR). Anche le ferrovie si preparano a fornire maggiori capacità per compensare le difficoltà del trasporto fluviale.