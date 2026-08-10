Allarme siccità sul Reno: minacciata la navigazione

«Ciò significa che il Reno non sarebbe più navigabile per intero e che sarebbe diviso in due», ha dichiarato Schwanen. Il traffico resterebbe possibile tra i porti ARA – Amsterdam, Rotterdam e Anversa – e Colonia, mentre più a sud la navigazione proseguirebbe sugli affluenti Neckar, Mosella e Meno e sul canale Reno-Meno-Danubio.

La situazione pesa già da settimane sull'economia. Con livelli idrometrici bassi, le navi devono ridurre il carico, facendo aumentare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. Le associazioni economiche basilesi hanno espresso preoccupazione per il futuro dell'approvvigionamento di merci via fiume e la scorsa settimana hanno chiesto l'adozione di misure.