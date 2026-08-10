Giallo in valigia: scambiata per cadavere, era una bambola sessuale

Ieri due uomini stavano guidando attraverso la campagna australiana quando si sono imbattuti in una valigia abbandonata apparentemente piena di resti umani. Una task force composta da investigatori della omicidi ed esperti forensi è stata istituita per risolvere quello che inizialmente la polizia aveva trattato come un omicidio. Ma i test hanno presto dimostrato che la valigia conteneva in realtà una bambola sessuale estremamente realistica, ha riportato l'emittente pubblica Abc.

«Inizialmente sono stati scambiati per un essere umano», ha dichiarato ai giornalisti il sovrintendente della polizia del Nuovo Galles del Sud, Linda Bradbury. «Sono molto realistici nell'aspetto, sembrano resti umani». La polizia ha affermato che gli «esami forensi» hanno dimostrato che si trattava in realtà di una «bambola estremamente realistica», completa di vestiti, capelli e piercing al naso. A complicare ulteriormente le cose, il fatto che la bambola «presentasse anche segni simili a lividi e graffi», ha dichiarato la polizia in un comunicato. «Le indagini si sono concluse».