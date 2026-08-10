Incendio a Giava: il vulcano Bromo chiuso ai turisti

Complice il clima secco e i forti venti, le fiamme si sono propagate rapidamente. Solo nella serata di sabato sarebbero andati in fumo circa 300 ettari, ha dichiarato il ministro delle Foreste Raja Juli Antoni, che domenica ha visitato l'area colpita. «Gran parte della savana del parco è già bruciata», ha riferito a un'emittente televisiva locale.