Dai dinosauri alle navi naziste, i segreti sepolti nei fiumi riemergono con la siccità

Dinosauri

Le pietre della fame non sono l'unica cosa che i fiumi e i laghi, al loro livello minimo, hanno riportato alla luce in questi anni: nel 2022 aveva fatto notizia il riaffioramento nel fiume Paluxy, in Texas, delle tracce lasciate con molta probabilità da un enorme Acrocantosauro vissuto oltre centotredici milioni di anni fa, ed emerse a seguito del quasi prosciugamento del bacino idrico sito nella nota Dinosaur Valley State Park a Glen Rose. A Ryahovo, nel nordest della Bulgaria, sono invece stati trovati delle ossa di animale che probabilmente appartengono allo scheletro di un mammut lanoso, una specie che popolò diverse aree della Terra in un periodo compreso tra i duecentomila ed i cinquemila anni fa. Le ossa sono state notate da un abitante del luogo, e dopo la segnalazione dell'uomo sono accorsi sul posto un team di esperti del Museo Regionale di Storia di

Ruse che hanno identificato una mandibola, due zanne e quella che potrebbe essere una costola del mammut.



Città e isole riemerse

Sempre nel 2022, a causa della grave siccità che ha colpito l'Europa meridionale è riemerso nel Serbatoio di Valdecañas, in Spagna, il Dolmen di Guadalperal, noto anche come 'Stonehenge spagnolo, un cerchio con dozzine di pietre megalitiche risalenti al 5000 a.c. che era già tornato parzialmente visibile nel 2019. A Mosul, In Iraq, nella regione del Kurdistan iracheno, è riaffiorata una intera città perduta risalente a circa 3.400 anni fa, che si pensa possa essere Zakhiku, un antico centro dell'impero Mittani, risalente a circa 1550-1350 a.C, mentre in Cina una grave siccità nel sud-ovest del Paese ha fatto riemergere nel fiume Yangtze, noto anche come Fiume Azzurro, l'isola sommersa di Foyeliang nella quale si trovano tre statue buddiste risalenti a circa seicento anni fa e costruite probabilmente durante le dinastie Ming e Qing. In Italia, invece, nello stesso anno, dal fiume Tevere riemerse un antico ponte romano, il Pons Neronianus, che alcuni storici ritengono sia stato costruito durante il regno dell'imperatore Nerone o da lui ricostruito.

