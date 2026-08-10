Joe Biden, la battaglia contro il tumore: «Si è diffuso alle ossa e oltre»
ll figlio ha rivelato il difficile percorso di cura e la determinazione dell'ex presidente nonostante la malattia.
ll figlio ha rivelato il difficile percorso di cura e la determinazione dell'ex presidente nonostante la malattia.
WASHIGTON - Il tumore dell'ex presidente statunitense Joe Biden si è diffuso «alle ossa e oltre». Lo ha rivelato il figlio Hunter Biden in un'intervista alla BBC, fornendo nuovi dettagli sulle condizioni di salute dell'83enne ex capo della Casa bianca. «È molto doloroso ed è molto debilitante sotto molti aspetti», ha affermato Hunter Biden. «Ma continua ad andare avanti».
Lo scorso anno era stato reso noto che Biden aveva ricevuto una diagnosi di tumore metastatico alla prostata, meno di sei mesi dopo aver lasciato la presidenza. Nel 2025 si era sottoposto a terapia ormonale e radioterapia.
L'ex presidente ha recentemente annunciato la pubblicazione a novembre, poco dopo le elezioni di metà mandato del 2026, di un libro di memorie sulla sua presidenza intitolato «Promise Me, America».
In un video diffuso per presentare il volume, Biden era apparso seduto davanti alla telecamera e aveva affermato che le cure contro il tumore stavano «andando davvero bene».
Negli ultimi mesi l'ex presidente ha effettuato alcune apparizioni pubbliche, partecipando a giugno all'inaugurazione del Barack Obama Presidential Center e intervenendo a luglio a un evento dei Democratici del Maryland.
Anche l'ex first lady Jill Biden aveva recentemente parlato delle difficoltà legate alla malattia del marito. «Chiunque abbia affrontato questo percorso con il cancro sa che è una cosa costante, quotidiana, e penso che sia impegnativa», aveva dichiarato.