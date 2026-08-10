Vucic: «Penso che siamo all'inizio di una guerra più grande»

Lo ha riferito l'ufficio del capo della regione. «Secondo le informazioni disponibili al momento, 12 persone sono state uccise e 39 sono rimaste ferite a seguito di un attacco nemico con droni contro Nizhny Kamsk», si legge nella dichiarazione. In precedenza, il Ministero della difesa russo aveva annunciato l'intercettazione di 456 droni durante la notte.