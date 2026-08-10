Werro&CO fanno sognare la Svizzera
Eurosperanze per la truppa rossocrociata
Tante medaglie possibili agli Europei di atletica.
Eurosperanze per la truppa rossocrociata
Tante medaglie possibili agli Europei di atletica.
BIRMINGHAM - Conquistate nove medaglie a Roma due anni fa, la Svizzera si presenta a Birmingham, dove si stanno svolgendo gli Europei di atletica, con ambizioni confermate e diversi atleti in grado di salire sul podio.
Tra i profili più attesi, nella selezione rossocrociata, c’è Audrey Werro, rampante negli 800 metri. La friborghese, quarta agli Europei del 2022, ha compiuto un salto di qualità in questa stagione, avvicinando il record mondiale a Parigi nel mese di maggio. A 22 anni, si presenta come una delle principali favorite per l’oro.
Nel salto in lungo, Simon Ehammer arriva con grande fiducia dopo aver stabilito il record svizzero con 8,51 metri a Götzis. Già argento a Monaco 2022, l’appenzellese dovrà confrontarsi con una concorrenza agguerrita, tra cui il greco Miltiadis Tentoglou, ma resta tra i candidati alle medaglie.
Anche Annik Kälin punta in alto nell’eptathlon. La grigionese ha firmato a giugno a Ratingen un nuovo record nazionale con 6'819 punti, migliorandosi sensibilmente. Dopo il bronzo del 2022, si presenta questa volta tra le favorite per il titolo europeo.
Nel salto con l’asta, Angelica Moser difende lo status di campionessa europea in carica. La zurighese condivide la miglior prestazione stagionale continentale (4,80 metri) e resta una delle atlete di riferimento della disciplina.
Nei 100 metri ostacoli, infine, Ditaji Kambundji, campionessa del mondo in carica, insegue con fiducia l’unico titolo europeo che le manca, nonostante una recente elongazione che ne ha limitato la preparazione.