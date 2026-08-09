Pareggia il San Gallo, vince il Basilea

Nelle altre due partite di giornata, il Basilea ha centrato la seconda vittoria stagionale superando 4-2 i campioni svizzeri del Thun: decisivi la doppietta di Sow e i gol dell'ex Lugano Celar e di Shaqiri. Per i bernesi a segno Stewart e Labeau.

Infine, il Sion ha rimontato il Vaduz nel finale, passando dall'1-2 al 3-2 grazie a Boteli (83') e Surdez (94').