Pareggia il San Gallo, vince il Basilea
Il 2-2 dei biancoverdi contro il Lucerna "dice" che il Lugano è in testa alla classifica da solo. Thun sconfitto 4-2 al St.Jakob
Il 2-2 dei biancoverdi contro il Lucerna "dice" che il Lugano è in testa alla classifica da solo. Thun sconfitto 4-2 al St.Jakob
SAN GALLO - Ora è ufficiale: il Lugano guida la Super League in solitaria. La frenata del San Gallo, fermato sul 2-2 in casa contro il Lucerna, consegna ai bianconeri il primo posto "esclusivo". I bianconeri, infatti, sono gli unici a punteggio pieno dopo tre giornate, con lo Young Boys e lo stesso San Gallo alle spalle a quota 7 punti.
Al Kybunpark, in una sfida emozionante fino all'ultimo, Daschner (45') aveva portato in vantaggio i biancoverdi, prima che Mikolajewski (46') e Di Giusto (al 90') ribaltassero il risultato. Nel caldissimo finale Görtler, al 101', ha poi regalato alla squadra di Maassen il pareggio.
Nelle altre due partite di giornata, il Basilea ha centrato la seconda vittoria stagionale superando 4-2 i campioni svizzeri del Thun: decisivi la doppietta di Sow e i gol dell'ex Lugano Celar e di Shaqiri. Per i bernesi a segno Stewart e Labeau.
Infine, il Sion ha rimontato il Vaduz nel finale, passando dall'1-2 al 3-2 grazie a Boteli (83') e Surdez (94').