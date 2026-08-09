Raul Fernandez vince il GP di Silverstone

SILVERSTONE - Grazie a una partenza fulminea, Raul Fernandez ha conquistato il Gran Premio di Silverstone. Scattato alle spalle del poleman Jorge Martin, vincitore della Sprint di ieri, lo spagnolo ha imposto un ritmo indiavolato per tutta la gara, centrando così il primo successo stagionale nelle gare domenicali. Sul podio, oltre a Martin (secondo), è salito anche l’italiano Bezzecchi per una top-3 tutta Aprilia. Seguono Alex Marquez, Acosta, Di Giannantonio e Marc Marquez (settimo).