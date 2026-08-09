Raul Fernandez vince il GP di Silverstone
Lo spagnolo, grazie a una partenza grandiosa, ha preceduto Martin e Bezzecchi. A terra Ogura e Bagnaia.
Lo spagnolo, grazie a una partenza grandiosa, ha preceduto Martin e Bezzecchi. A terra Ogura e Bagnaia.
SILVERSTONE - Grazie a una partenza fulminea, Raul Fernandez ha conquistato il Gran Premio di Silverstone. Scattato alle spalle del poleman Jorge Martin, vincitore della Sprint di ieri, lo spagnolo ha imposto un ritmo indiavolato per tutta la gara, centrando così il primo successo stagionale nelle gare domenicali. Sul podio, oltre a Martin (secondo), è salito anche l’italiano Bezzecchi per una top-3 tutta Aprilia. Seguono Alex Marquez, Acosta, Di Giannantonio e Marc Marquez (settimo).
Weekend complicato in ottica Mondiale per Ai Ogura: il giapponese, secondo nella classifica generale, è caduto. A terra anche Pecco Bagnaia, che ha chiuso un altro fine settimana da dimenticare.
Finale clamoroso in Moto2. Convinto di essere all’ultimo giro, il leader del campionato Manu Gonzalez ha esultato in anticipo. In realtà restava ancora una tornata: il pilota del Team Intact GP è poi stato tamponato sulla marmitta da Daniel Holgado, perdendo numerose posizioni e chiudendo beffardamente al 14esimo posto. A vincere, conquistando il primo successo in carriera, è stato il ceco Filip Salac, davanti agli spagnoli Ortola ed Escrig.
Nella classe più piccola è stato lo spagnolo Almansa a mettere la ruota davanti a tutti. Sul podio anche il connazionale Carpe e l'argentino Perrone.