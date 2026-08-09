«Non sono stati rispettati i patti, Guardiola era vicinissimo»

Di lui, ai tifosi azzurri resterà soprattutto il ricordo della trattativa con Pep Guardiola, poi non andata in porto. «Era molto tentato. È andato molto vicino ad accettare - ha detto la bandiera del Milan in un'intervista al Corriere della Sera - Si era messo anche a scrivere formazioni sui fogli… Perché non ha accettato? Per stanchezza. Guardiola viene da dieci anni massacranti in Premier. Si è operato alla schiena. Vuole riposarsi. Ma è stata una discussione molto seria, abbiamo studiato le rose, dagli under 17 in su… Così siamo andati su Andrea. Malagò sapeva tutto, l’abbiamo informato passo dopo passo. Lo stipendio? "Assolutamente no. I soldi non sono mai stati un tema. Pep ci ha detto chiaramente: datemi un euro in meno di quello che prendeva l’ultimo ct, e io sono a posto».