«Più determinata che mai»: la FIFA difende Infantino

Dopo oltre dieci anni alla guida della FIFA, il dirigente vallesano è al centro di crescenti critiche. Il progetto di aprire il capitale delle competizioni a investitori privati è stato rapidamente accantonato sotto pressione, in particolare da parte dell’UEFA, che si era opposta con forza arrivando a chiedere le sue dimissioni.

Le tensioni si estendono anche ad altre federazioni. Quella norvegese, guidata da Lise Klaveness, ha invitato Infantino a lasciare l’incarico, ritenendo che abbia perso la fiducia necessaria. In Europa, diverse federazioni minacciano il boicottaggio delle competizioni FIFA, mentre Inghilterra, Svezia, Galles e Serbia hanno già ritirato pubblicamente il loro sostegno.