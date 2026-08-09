Prima trasferta, prima sconfitta per il Bellinzona
Al loro secondo impegno stagionale, i granata hanno perso 1-0 sul campo dell’FC Amical Saint-Prex. Ko anche il Lugano U21, vittoria per il Paradiso
SAINT-PREX - In occasione della prima "vera" partita in Promotion League - dopo che all’esordio aveva pagato le conseguenze dell’impossibilità di tesserare nuovi giocatori - il Bellinzona è stato sconfitto sul campo dei vodesi dell’FC Amical Saint-Prex, reduci da un netto ko per 6-0 contro il Grand-Saconnex.
Dopo un primo tempo chiusosi sullo 0-0, i ticinesi hanno incassato il gol decisivo al 54’, firmato da Lucas Billet. Nel prosieguo, malgrado la buona volontà, i ragazzi di Francesco Pargalia non sono riusciti a regalarsi perlomeno un pareggio.
Sempre oggi, il Lugano U21 è stato battuto 3-1 sul campo dei pari età dello Young Boys. Ai sottocenerini non è bastata la rete del momentaneo 1-1 messa a segno da Kenan Jakupovic.
Infine, ieri, il Paradiso, ha riscattato la sconfitta patita all’esordio, imponendosi 2-0 a Cham grazie alla doppietta, nella ripresa, di Aleksandar Babic.