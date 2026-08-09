Lugano inarrestabile, annullato lo Zurigo

LUGANO - Sei su sei per un Lugano inarrestabile. All'AIL Arena i bianconeri hanno domato anche lo Zurigo, vincendo con un roboante 5-0 e ottenendo la sesta vittoria stagionale, la terza in campionato. I bianconeri - trascinati dallo scatenato Behrens - sono volati al comando della Super League a quota 9 punti. Insomma, è un inizio di stagione scoppiettante quello regalatoci dai sottocenerini.