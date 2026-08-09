Lugano inarrestabile, annullato lo Zurigo
Assoluti protagonisti del campo, i bianconeri hanno piegato 5-0 lo Zurigo, balzando in testa alla graduatoria in solitaria
Assoluti protagonisti del campo, i bianconeri hanno piegato 5-0 lo Zurigo, balzando in testa alla graduatoria in solitaria
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|3
|Hannes Delcroix 80'
|46
|Mattia Zanotti
|8
|Anto Grgic
|25
|Uran Bislimi 70'
|21
|Yanis Cimignani
|11
|Renato Steffen 80'
|24
|Elias Pihlstrom 62'
|91
|Kevin Behrens 70'
|23
|Gjan Ajdin
|26
|Martim Marques 80'
|27
|Daniel Dos Santos 62'
|18
|Joel Bichsel
|4
|Damian Kelvin 80'
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 70'
|28
|Felix Gebhard
|22
|Beckham Castro
|14
|Ahmed Kendouci 70'
|Heinz Lindner
|13
|Selmin Hodza
|3
|Lindrit Kamberi
|2
|Ilan Sauter
|27
|Neil Volken
|43
|67' Leandro Schodler
|21
|44' Bledian Krasniqi
|7
|Livano Comenencia
|8
|44' Valon Berisha
|23
|67' Emmanuel Emmanuel
|11
|Philippe Keny
|19
|44' Kevin Spadanuda
|17
|Tyrese Pinthus
|60
|67' Nevio Di Giusto
|14
|67' Mohamed Bangoura
|18
|Sebastian Walker
|44
|44' Juan Jose Perea
|9
|Din Ramic
|49
|Miguel Reichmuth
|38
|Alexander Hack
|42
LUGANO - Sei su sei per un Lugano inarrestabile. All'AIL Arena i bianconeri hanno domato anche lo Zurigo, vincendo con un roboante 5-0 e ottenendo la sesta vittoria stagionale, la terza in campionato. I bianconeri - trascinati dallo scatenato Behrens - sono volati al comando della Super League a quota 9 punti. Insomma, è un inizio di stagione scoppiettante quello regalatoci dai sottocenerini.
A livello di formazione Mattia Croci-Torti ha operato tre cambiamenti rispetto alla gara di giovedì contro il Runavik, inserendo Mai, Papadopoulos e Grgic.
Il primo squillo dell'incontro è stato del Lugano, con un cross pennellato di Steffen per la testa di Behrens, la cui incornata è terminata alta. L'attaccante tedesco - assoluto protagonista del pomeriggio - ha cominciato il suo show al 16', quando ci ha messo il piedone anticipando tutti a ridosso della porta, dopo una bella combinazione sull'asse Pihlström-Delcroix. Un gol meritato per la mole di gioco messa in campo nella prima parte di partite, al cospetto di uno Zurigo praticamente inesistente (se si eccettua un tentativo pericoloso di Keny al 27').
Assoluta padrone del campo, la formazione locale ha raddoppiato al 34' con un colpo di testa di Behrens (e chi, sennò?) sugli sviluppi di una punizione ben calciata da Grgic. Due reti di margine all'intervallo per il FCL in una sfida, almeno fin lì, a senso unico.
Il copione è proseguito nella ripresa... Sfruttando una falla difensiva clamorosa dei tigurini, Renato Steffen al 52' ha infatti chiuso il confronto involandosi tutto solo verso Lindner direttamente su passaggio di Von Ballmoos (!). Al 79' c'è stata gloria anche per Dos Santos, autore di una grande conclusione (che voleva essere un cross?) andata a scavalcare il portiere ospite. E, al 90', è toccato anche al gioiellino Moncada timbrare il cartellino: la sua conclusione è finita in fondo al sacco dopo una deviazione di uno zurighese.
Archiviata questa partita, il Lugano - che ha confermato l'efficienza del suo attacco con 19 gol in 6 partite - tornerà in campo giovedì sul campo del Runavik, per poi esordire domenica in Coppa Svizzera contro il Vedeggio.
LUGANO - ZURIGO 5-0 (2-0)
Reti: 16'/ 34' Behrens 2-0; 52' Steffen 3-0; 79' Dos Santos 4-0; 90' Moncada 5-0.
Lugano: Von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (80' Kelvin), Zanotti, Grgic, Bislimi (70' Kendouci), Cimignani, Steffen (80' Marques), Pihlström (62' Dos Santos), Behrens (70' Moncada).
Zurigo: Lindner, Hodza, Kamberi, Sauter, Volken, Schödler (67' Bangoura), Krasniqi (44' Perea), Comencia, Berisha (44' Spadanuda), Emmanuel (67' Di Giusto), Keny.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|3
|9
|3
|0
|0
|11
|2
|9
|2
|Young Boys
|3
|7
|2
|1
|0
|12
|4
|8
|3
|S.Gallo
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|4
|Sion
|3
|6
|2
|0
|1
|8
|6
|2
|5
|Basilea
|3
|6
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|FC Lausanne-Sport
|3
|5
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|7
|Servette
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|8
|Zurigo
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|9
|Thun
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|11
|-6
|10
|Grasshopper
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|11
|Lucerna
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|12
|Vaduz
|3
|0
|0
|0
|3
|5
|8
|-3