L'ultima tappa del Giro di Polonia va a Stefan Küng

Con il tempo di 14'25, Küng ha preceduto di quattro secondi Finn Fisher-Black e Callum Thornley, rispettivamente secondo e terzo. Jan Christen, reduce dalla sua prima vittoria a livello World Tour ottenuta venerdì scorso proprio in Polonia, ha chiuso al 16esimo posto.

La classifica generale della corsa a tappe, durata sette giorni, è stata vinta dal tedesco Marco Brenner, anche lui in forza alla squadra svizzera Tudor. Miglior elvetico, Christen ha concluso al sesto posto, mentre Küng ha terminato 30esimo.