L'ultima tappa del Giro di Polonia va a Stefan Küng
Il turgoviese, al rientro dopo l'infortunio, ha vinto la cronometro
CICLISMO - Stefan Küng ha vinto l'ultima tappa del Giro di Polonia, imponendosi nella cronometro di 12,5 km con una prestazione di alto livello.
Per il turgoviese si tratta del primo successo nella sua prima corsa internazionale dopo la frattura del femore sinistro, rimediata a fine febbraio. Al termine della prova, visibilmente emozionato, ha faticato a trattenere le lacrime.
Con il tempo di 14'25, Küng ha preceduto di quattro secondi Finn Fisher-Black e Callum Thornley, rispettivamente secondo e terzo. Jan Christen, reduce dalla sua prima vittoria a livello World Tour ottenuta venerdì scorso proprio in Polonia, ha chiuso al 16esimo posto.
La classifica generale della corsa a tappe, durata sette giorni, è stata vinta dal tedesco Marco Brenner, anche lui in forza alla squadra svizzera Tudor. Miglior elvetico, Christen ha concluso al sesto posto, mentre Küng ha terminato 30esimo.