ITALIA
Italia: morto olimpionico Livio Berruti
Si era laureato campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960.
Imago
Fonte Ats Ans
Italia: morto olimpionico Livio Berruti
Si era laureato campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960.
TORINO - Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Lo ha appreso l'ANSA da fonti vicine alla famiglia.
Berruti lascia la moglie Silvia. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli otto italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino, la sua città.
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