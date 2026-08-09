Il Lugano gongola: «È bello essere in alto in classifica»
Kevin Behrens: «Stiamo vivendo un grande momento, per me è un periodo molto positivo».
Kevin Behrens: «Stiamo vivendo un grande momento, per me è un periodo molto positivo».
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|3
|Hannes Delcroix 80'
|46
|Mattia Zanotti
|8
|Anto Grgic
|25
|Uran Bislimi 70'
|21
|Yanis Cimignani
|11
|Renato Steffen 80'
|24
|Elias Pihlstrom 62'
|91
|Kevin Behrens 70'
|23
|Gjan Ajdin
|26
|Martim Marques 80'
|27
|Daniel Dos Santos 62'
|18
|Joel Bichsel
|4
|Damian Kelvin 80'
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 70'
|28
|Felix Gebhard
|22
|Beckham Castro
|14
|Ahmed Kendouci 70'
|Heinz Lindner
|13
|Selmin Hodza
|3
|Lindrit Kamberi
|2
|Ilan Sauter
|27
|Neil Volken
|43
|67' Leandro Schodler
|21
|44' Bledian Krasniqi
|7
|Livano Comenencia
|8
|44' Valon Berisha
|23
|67' Emmanuel Emmanuel
|11
|Philippe Keny
|19
|44' Kevin Spadanuda
|17
|Tyrese Pinthus
|60
|67' Nevio Di Giusto
|14
|67' Mohamed Bangoura
|18
|Sebastian Walker
|44
|44' Juan Jose Perea
|9
|Din Ramic
|49
|Miguel Reichmuth
|38
|Alexander Hack
|42
LUGANO - Un roboante 5-0 per un Lugano inarrestabile, che - umiliando lo Zurigo - ha conquistato la sesta vittoria in altrettanti incontri. «Oggi abbiamo interpretato la partita nel modo giusto - ha dichiarato Mattia Croci-Torti - Tra le linee li abbiamo messi in difficoltà e il piano gara ha funzionato. Negli ultimi 30 metri siamo stati più convinti: abbiamo osato e trovato le reti. Ci conosciamo bene, la squadra crede nei propri mezzi e ha basi solide. Giochiamo quasi a memoria e tutta la rosa dà il proprio contributo. Se entreremo in Europa, arriverà qualche rinforzo, ma ora diamo fiducia a chi sta facendo bene. Stiamo recuperando tutti: oggi ha giocato anche Marques, mentre Moncada e Pihlström sono in crescita. È bello essere in alto in classifica. Questo stadio ci dà una spinta in più e me lo sto godendo. Arriveranno momenti difficili, ma ora prendiamoci questo magic moment. Grazie ai 7'200 tifosi che ci hanno sostenuto.
Queste, invece, le parole di Behrens, colui che con la doppietta iniziale ha spinto i bianconeri verso un pomeriggio di festa. «Siamo felicissimi per la sesta vittoria in sei partite. Siamo entrati in campo molto concentrati e i gol sono arrivati di conseguenza. Sappiamo che non sempre manterremo questi ritmi, ma stiamo vivendo un grande momento. Non dobbiamo però abbassare la guardia: giovedì ci aspetta un’altra sfida importante. Andare sul 2-0 all’intervallo ci ha dato fiducia e dopo il terzo gol la partita sembrava chiusa. Importante anche il contributo di chi è entrato, riuscendo pure a segnare. Questa è la mia seconda stagione qui: conosco meglio l’ambiente e i compagni sanno come mi muovo. Spero di restare in salute: per me è un periodo molto positivo. In ogni partita do il massimo».
A Marcel Koller, allenatore dello Zurigo, non è invece rimasto altro che inchinarsi dinanzi alla superiorità dell'avversario. «Complimenti al Lugano: hanno giocato molto bene e meritato la vittoria. La loro intensità cresceva minuto dopo minuto ed era difficile contrastarli, abbiamo sofferto. Sono deluso. Serve tempo, ma faremo il massimo per costruire un buon Zurigo. Spero che questa sconfitta aiuti la squadra a capire dove deve migliorare: oggi il Lugano è stato fortissimo. Il loro gioco veloce ci ha messo in grande difficoltà. Dobbiamo parlarci, lavorare duramente e reagire subito: un 5-0 è difficile da digerire».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|3
|9
|3
|0
|0
|11
|2
|9
|2
|Young Boys
|3
|7
|2
|1
|0
|12
|4
|8
|3
|S.Gallo
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|4
|Sion
|3
|6
|2
|0
|1
|8
|6
|2
|5
|Basilea
|3
|6
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|FC Lausanne-Sport
|3
|5
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|7
|Servette
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|8
|Zurigo
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|9
|Thun
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|11
|-6
|10
|Grasshopper
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|11
|Lucerna
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|12
|Vaduz
|3
|0
|0
|0
|3
|5
|8
|-3