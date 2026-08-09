Il Lugano gongola: «È bello essere in alto in classifica»

LUGANO - Un roboante 5-0 per un Lugano inarrestabile, che - umiliando lo Zurigo - ha conquistato la sesta vittoria in altrettanti incontri. «Oggi abbiamo interpretato la partita nel modo giusto - ha dichiarato Mattia Croci-Torti - Tra le linee li abbiamo messi in difficoltà e il piano gara ha funzionato. Negli ultimi 30 metri siamo stati più convinti: abbiamo osato e trovato le reti. Ci conosciamo bene, la squadra crede nei propri mezzi e ha basi solide. Giochiamo quasi a memoria e tutta la rosa dà il proprio contributo. Se entreremo in Europa, arriverà qualche rinforzo, ma ora diamo fiducia a chi sta facendo bene. Stiamo recuperando tutti: oggi ha giocato anche Marques, mentre Moncada e Pihlström sono in crescita. È bello essere in alto in classifica. Questo stadio ci dà una spinta in più e me lo sto godendo. Arriveranno momenti difficili, ma ora prendiamoci questo magic moment. Grazie ai 7'200 tifosi che ci hanno sostenuto.