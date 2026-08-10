Sow incanta con due gol e due assist

Il diretto interessato ha anche messo a confronto il calcio svizzero con quello italiano. «Qui il gioco è meno aggressivo e si ha più spazio, cosa che mi piace molto», ha spiegato, sottolineando come le differenze con la Serie C non siano così marcate. Un’opinione condivisa anche dal compagno di squadra Flavius Daniliuc, che ha ricordato come la terza divisione italiana sia spesso sottovalutata.

Secondo diversi osservatori di mercato, l’arrivo di Sow a Basilea rappresenta un vero colpo. L’esterno dispone di un profilo versatile, capace di giocare su entrambe le fasce o accentrarsi, con qualità nell’uno contro uno e un contributo importante anche in fase difensiva. In Italia registrava una media elevata di duelli a partita, un aspetto apprezzato anche dall’allenatore Lichtsteiner.