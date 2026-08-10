Sow incanta con due gol e due assist
Ieri contro il Thun l'esterno Asane Sow ha mostrato tutto il suo grande potenziale. Smentendo gli scettici
Ieri contro il Thun l'esterno Asane Sow ha mostrato tutto il suo grande potenziale. Smentendo gli scettici
ASANE SOW - Quando il Basilea ha annunciato l'ingaggio di Asane Sow, alcuni tifosi renani hanno sorriso alla notizia: cosa si vuole fare con un giocatore proveniente dal Pro Vecelli della Serie C, la terza divisione italiana? La risposta, il diretto interessato, l'ha fornita già alla terza partita stagionale giocate ieri contro il Thun: vincere e allo stesso tempo entusiasmare i tifosi.
Sow è stato praticamente inarrestabile, firmando due gol e due assist e sfiorando un bottino ancora più ricco. «Probabilmente è stata la migliore partita della mia carriera», ha dichiarato il giocatore, ammettendo anche che avrebbe potuto segnare addirittura cinque reti. Dopo un periodo di adattamento, il giovane sembra già perfettamente integrato.
Il diretto interessato ha anche messo a confronto il calcio svizzero con quello italiano. «Qui il gioco è meno aggressivo e si ha più spazio, cosa che mi piace molto», ha spiegato, sottolineando come le differenze con la Serie C non siano così marcate. Un’opinione condivisa anche dal compagno di squadra Flavius Daniliuc, che ha ricordato come la terza divisione italiana sia spesso sottovalutata.
Secondo diversi osservatori di mercato, l’arrivo di Sow a Basilea rappresenta un vero colpo. L’esterno dispone di un profilo versatile, capace di giocare su entrambe le fasce o accentrarsi, con qualità nell’uno contro uno e un contributo importante anche in fase difensiva. In Italia registrava una media elevata di duelli a partita, un aspetto apprezzato anche dall’allenatore Lichtsteiner.
La prestazione contro il Thun ha confermato dunque il potenziale del giovane, che in poche settimane è passato da scommessa a uomo copertina del Basilea.