"Quando un individuo si pone al di sopra del collettivo che gli ha affidato l'autorità..."
Nuovo schiaffo a Infantino
Interessi giganteschi muovono le federazioni che governano il calcio.
Nuovo schiaffo a Infantino
Interessi giganteschi muovono le federazioni che governano il calcio.
NYON - Il calcio "non appartiene ad alcun individuo", le confederazioni europea (UEFA), nord e centroamericana (CONCACAF) e asiatica (AFC) hanno nuovamente attaccato Gianni Infantino. Esse hanno disconosciuto ulteriormente il presidente della FIFA dopo il ritiro del suo progetto di vendita di "quote" del Mondiale a investitori privati.
"C'è silenzio dove dovrebbero esserci responsabilità, distanza dove dovrebbe esserci trasparenza. Queste non sono le qualità che il calcio merita di trovare nella sua leadership", hanno proseguito le tre confederazioni in una "lettera aperta alla famiglia del calcio".
Le tre confederazioni ribelli non sono state convinte dalla controffensiva di mercoledì scorso della FIFA, che ha presentato delle "scuse" per la polemica creata dal progetto riguardante la creazione di una società commerciale, pur mostrando il suo "pieno sostegno" a Gianni Infantino dopo una riunione di crisi a Rabat.
La lettera inviata dall'organo mondiale alle sue 211 federazioni membri "presenta la questione come un difetto di comunicazione, mentre ciò di cui il calcio è stato testimone è una mancanza di giudizio, una rottura fondamentale della fiducia nei confronti delle stesse istituzioni che la FIFA esiste per servire", hanno strillato UEFA, CONCACAF e AFC.
Rivolgendosi alla famiglia del calcio, profondamente divisa nella lettura dell'episodio, le tre istanze hanno cercato soprattutto di dissipare i timori che potrebbero nutrire le federazioni rimaste fedeli a Gianni Infantino, e tentate dalla manna finanziaria che egli aveva promesso loro.
"Fiducia infranta dall'inganno"
"Non si tratta di denaro. Le Confederazioni hanno già chiesto una distribuzione responsabile delle vaste riserve esistenti della FIFA al fine di rafforzare ulteriormente l'investimento nello sviluppo delle federazioni membri", hanno scritto i presidenti e i segretari generali delle tre istanze.
La UEFA, che minaccia di boicottare tutti i tornei della FIFA, la CONCACAF e l'AFC non intendono nemmeno "tornare sull'ampliamento delle competizioni, sulle dotazioni legate alla Coppa del mondo o su qualsiasi altra decisione presa collettivamente". Queste decisioni sono state prese insieme e devono essere mantenute.
"Si tratta di qualcosa di fondamentale: l'integrità del gioco, e l'integrità di coloro che sono eletti per dirigerlo. Quando la fiducia è infranta dall'inganno, quando un individuo si pone al di sopra del collettivo che gli ha affidato l'autorità, il dovere di servizio verso la famiglia del calcio viene abbandonato", hanno sottolineato le tre realtà.