"Quando un individuo si pone al di sopra del collettivo che gli ha affidato l'autorità..."

Le tre confederazioni ribelli non sono state convinte dalla controffensiva di mercoledì scorso della FIFA, che ha presentato delle "scuse" per la polemica creata dal progetto riguardante la creazione di una società commerciale, pur mostrando il suo "pieno sostegno" a Gianni Infantino dopo una riunione di crisi a Rabat.

La lettera inviata dall'organo mondiale alle sue 211 federazioni membri "presenta la questione come un difetto di comunicazione, mentre ciò di cui il calcio è stato testimone è una mancanza di giudizio, una rottura fondamentale della fiducia nei confronti delle stesse istituzioni che la FIFA esiste per servire", hanno strillato UEFA, CONCACAF e AFC.