Petrucciani eliminato
Ehammer convincente agli Europei
Bencic inarrestabile a Toronto
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ATLETICA - Simon Ehammer non ha tradito le attese agli Europei di atletica di Birmingham. Nonostante la lesione muscolare al bicipite femorale dello scorso mese, l’appenzellese si è infatti qualificato per la finale del salto in lungo, trovando un incoraggiante 8.10m già al primo tentativo. Bene hanno fatto anche Salomé Kora e Nathacha Kouni, brave a superare le qualificazioni dei 100m femminili correndo rispettivamente in 11”19 e 11”31. Stesso discorso per Lionel Spitz che, chiudendo in 45”70 la sua batteria dei 400m, si è garantito le semifinali. Niente da fare, invece, per Ricky Petrucciani e Haydn Brotschi. Fuori anche, negli 800m maschili, Ramon Wipfli e Ivan Pelizza.
TENNIS - Con una prova convincente Belinda Bencic ha colto una bella vittoria a Toronto, superando di slancio gli ottavi di finale del Masters 1000. In campo contro la filippina Alexandra Eala, la sangallese non ha sbagliato quasi nulla, crescendo durante il match e, alla fine, imponendosi 6-4, 6-0 in appena 1h14’. Nei quarti di finale la 29enne sfiderà Coco Gauff, avversaria indigesta con la quale è in svantaggio 2-6 negli scontri diretti.