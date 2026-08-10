PARIGI 2026
Noè Ponti... con comodo
Esordio convincente agli Europei per il campione nostrano
Imago
Noè Ponti... con comodo
0 / 6
Noè Ponti... con comodo
Esordio convincente agli Europei per il campione nostrano
Il ticinese tornerà in acqua questa sera.
Noè Ponti... con comodo
Esordio convincente agli Europei per il campione nostrano
Il ticinese tornerà in acqua questa sera.
PARIGI - Tutto sotto controllo per Noè Ponti che, impegnato nelle batterie dei 50m delfino degli Europei di nuoto di Parigi, si è qualificato agevolmente per la semifinale. Il campione ticinese ha chiuso davanti a tutti la propria prova stampando un convincente 22”69. Secondo il bielorusso Grigori Pekarski in 22”97, terzo l’olandese Sean Niewold in 23”09.
Il migliore tra tutti i qualificati è stato il padrone di casa Maxime Grousset che, reduce da un infortunio, ha comunque nuotato 0”2 più veloce del rossocrociato.
In vista della finale di domani, martedì, i due continueranno a battagliare a distanza nelle semifinali di questa sera (ore 18.30).
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT