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Pekar in prestito al Coira
Il giovane attaccante andrà a farsi le ossa in Swiss League
Freshfocus
Pekar in prestito al Coira
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Pekar in prestito al Coira
Il giovane attaccante andrà a farsi le ossa in Swiss League
Pekar in prestito al Coira
Il giovane attaccante andrà a farsi le ossa in Swiss League
AMBRÌ - La prossima stagione Matej Pekar non la trascorrerà ad Ambrì: giocherà in Swiss League.
Per favorire lo sviluppo dell'attaccante classe 2007, che rappresenta uno dei prospetti biancoblù più interessanti e che prima di poter ottenere la licenza svizzera dovrà giocare ancora due stagioni nel nostro campionato e disputare ogni anno ancora dieci partite con la formazione U21, il club leventinese ha deciso di mandarlo in prestito al Coira.
Il 18enne ceco è reduce da un campionato con i Seattle Thunderbirds (WHL), con i quali ha totalizzato 17 reti e 15 assist in 64 match.
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