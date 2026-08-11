Mezzi nudi per strada

Ascona: «Con il turismo che attiriamo non abbiamo di questi problemi»

Matteo Rampazzi, municipale responsabile della sicurezza ad Ascona, conferma la scarsa diffusione di questi comportamenti anche nella località sul lago Maggiore. Il divieto, del resto, è esplicito: «Nel nucleo del comune di Ascona è vietato circolare in costume o a torso nudo. L’abbigliamento deve essere consono. Sono invece ammessi bermuda, camicie, t-shirt e simili. In piazza Torre, in particolare nella zona della gradonata che scende verso il lago, è vietato anche fare il bagno: i cartelli sono chiari. Già questo funge da deterrente. E funziona, perché, forse anche grazie al tipo di turismo che attiriamo, non abbiamo riscontrato criticità».