Tra lutto, memoria e intelligenza artificiale

La multiculturalità, un'anima che intreccia Europa e Asia, emerge come elemento naturale dello sguardo di Pedroli: «Non è qualcosa che cerco, è più una sensibilità del mio lavoro». Una cifra che si riflette anche nella sua formazione e nel suo percorso artistico, che attraversa cinema, fotografia, realtà virtuale e installazione. Proprio riflettendo sul rapporto tra tecnologia e linguaggi, il regista invita però a mantenere il focus sulla narrazione: «Quello che serve sempre sono le storie, i personaggi, qualcosa in cui ci si può relazionare». Nonostante le potenzialità delle nuove tecnologie, «un video magari spettacolare, ma poi non rimane niente» se è privo di profondità umana.