Tutti i volti del Pardo

LOCARNO - Una giornata densa di proiezioni e appuntamenti, quella di martedì 11 agosto al Locarno Film Festival. Il programma si apre alle 9 con una doppia proposta tra passato e presente del cinema. Al GranRex spazio alla Retrospettiva con “Salt of the Earth” (1954) di Herbert J. Biberman, mentre a L’altra Sala si parte con il Concorso internazionale dei Pardi di Domani con una serie di cortometraggi, tra cui “Hershewe Fazanawerd” di Elham Ehsas e “Another Day in the Metal Box” di Gleb Feldman.