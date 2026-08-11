Tutti i volti del Pardo

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Il programma della giornata dell'11 agosto al Locarno Film Festival
LOCARNO - Una giornata densa di proiezioni e appuntamenti, quella di martedì 11 agosto al Locarno Film Festival. Il programma si apre alle 9 con una doppia proposta tra passato e presente del cinema. Al GranRex spazio alla Retrospettiva con “Salt of the Earth” (1954) di Herbert J. Biberman, mentre a L’altra Sala si parte con il Concorso internazionale dei Pardi di Domani con una serie di cortometraggi, tra cui “Hershewe Fazanawerd” di Elham Ehsas e “Another Day in the Metal Box” di Gleb Feldman.
In mattinata, il programma prosegue con “Petrolheads” di Emil Langballe alla Semaine de la Critique e con l’incontro “What is the cultural afterlife of the quantum revolution?” al BaseCamp. Alle 11 si susseguono numerose proiezioni tra cui “As Light as Air” di Umair Bilal, il Panorama Suisse con “Thanks, You Too” e “La Beauté de l'âne”, e il concorso Cineasti del Presente con “Destroy All Girls” di Erin Vassilopoulos.
Sempre in tarda mattinata, riflettori puntati anche su “Alberi erranti” di Salvatore Mereu in Concorso Internazionale e su “L’estive” di Naël Khleifi e Lisa Debauche. La retrospettiva propone invece “The Young One (La joven)” di Luis Buñuel.
Nel pomeriggio, tra gli appuntamenti principali figurano “Revolutionaries Never Die” di Mohanad Yaqubi, “Objet a” di Ann Oren e “On the Waterfront” di Elia Kazan. Prosegue anche il programma dei Pardi di Domani con diversi cortometraggi, mentre alle 15:00 viene presentato fuori concorso “Marco Bellocchio: La porta della Realtà” di Fabio Lovino.
Tra le proiezioni del tardo pomeriggio spiccano “A Margem do Rio” di Matheus Farias ed Enock Carvalho e “Atcha Atcha” di Mamadou Dia, insieme a una nuova selezione di corti in concorso. In parallelo, continuano gli eventi e gli incontri al BaseCamp e al Forum.
La serata si apre con titoli come “Small Talk” di Mateo Ybarra e “Thính Giác” di Lê Bảo, seguiti da “Seize moments de ma vie” di Albert Serra. Alle 21 spazio al Concorso Internazionale con “Brave New Love” di Maria Bäck e “Nu e locul tau aici” di Florin Șerban, mentre in Piazza Grande viene proiettato “Congo Boy” di Rafiki Fariala.
Chiude la giornata la Retrospettiva al GranRex con “Thieves’ Highway” di Jules Dassin, in programma alle 22.15, suggellando un calendario ricco che attraversa generi, formati e cinematografie da tutto il mondo.