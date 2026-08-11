Arzo ritorna a raccontare storie

Un appuntamento «accogliente, aperto e partecipato, capace di parlare a pubblici diversi, nel quale una voce e un corpo, in prossimità con chi ascolta, creano storie che fanno comunità», usando le parole del comitato organizzatore. Ancora una volta «la narrazione è al centro: una forma scenica essenziale che difende l’attenzione, restituisce tempo e contesto e fa della relazione con l’altra e con l’altro una pratica civica, prima che uno spettacolo».