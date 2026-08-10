Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco
Le operazioni di spegnimento sono rese complesse dalla difficile accessibilità e dalla necessità di interventi mirati con elicotteri.
Le operazioni di spegnimento sono rese complesse dalla difficile accessibilità e dalla necessità di interventi mirati con elicotteri.
LAVERTEZZO - È ancora in corso l'intervento dei pompieri per un incendio di bosco divampato in zona Tòr, sopra Lavertezzo, in Valle Verzasca. Le fiamme si sono sviluppate a un'altitudine compresa tra i 1600 e i 1900 metri e hanno interessato una superficie di poco inferiore ai tre ettari.
L'allarme è scattato ieri sera, poco prima delle 19.30, quando dalla valle sono stati notati una densa colonna di fumo e delle fiamme. Una prima ricognizione ha permesso di localizzare il rogo a circa 1700 metri di quota.
Considerato l'orario e l'impossibilità di effettuare un intervento prolungato via terra, i pompieri hanno inizialmente operato con un elicottero civile, effettuando lanci mirati soprattutto sul fianco sinistro e alla base dell'incendio, con l'obiettivo di contenerne l'avanzata. Nel frattempo sono state organizzate le operazioni per la mattinata successiva.
Questa mattina, già a partire dalle 5, è stato allestito un posto comando presso l'eliporto di Lavertezzo. Dopo una nuova ricognizione, effettuata in collaborazione con il personale forestale, è stato deciso di rafforzare il dispositivo con un secondo elicottero civile e una decina di militi impegnati direttamente sul terreno.
I pompieri di montagna dei corpi di Locarno e Tenero sono stati trasportati in quota insieme al materiale necessario per le operazioni di spegnimento. Grazie all'utilizzo di tetraedri, ovvero serbatoi d'acqua trasportabili con l'elicottero, e di un modulo ad alta pressione, sono state realizzate linee tagliafuoco nella parte alta dell'incendio e sul fianco destro.
La conformazione particolarmente impervia del terreno ha invece reso più difficili le operazioni sul fianco sinistro e alla base del rogo. In queste zone si è quindi intervenuti con lanci mirati dall'elicottero, con l'obiettivo di spegnere e raffreddare i focolai.
L'incendio non è ancora considerato definitivamente domato. Le operazioni proseguono e per questa notte è stato predisposto un picchetto di osservazione. Domani mattina è già previsto un nuovo intervento con una decina di militi e un elicottero civile. Una successiva ricognizione permetterà di stabilire come proseguire le operazioni.