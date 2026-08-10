Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco

Considerato l'orario e l'impossibilità di effettuare un intervento prolungato via terra, i pompieri hanno inizialmente operato con un elicottero civile, effettuando lanci mirati soprattutto sul fianco sinistro e alla base dell'incendio, con l'obiettivo di contenerne l'avanzata. Nel frattempo sono state organizzate le operazioni per la mattinata successiva.

Questa mattina, già a partire dalle 5, è stato allestito un posto comando presso l'eliporto di Lavertezzo. Dopo una nuova ricognizione, effettuata in collaborazione con il personale forestale, è stato deciso di rafforzare il dispositivo con un secondo elicottero civile e una decina di militi impegnati direttamente sul terreno.