Delitto di Morbio Inferiore, necessaria una terza perizia psichiatrica

Sarà necessaria una terza perizia psichiatrica per stabilire l’imputabilità del 68enne accusato di aver ucciso la cognata a Morbio Inferiore. I primi due accertamenti hanno infatti fornito risultati diametralmente opposti: il primo lo ha ritenuto non imputabile e quindi non processabile, mentre il secondo, commissionato dalla Procura, lo ha giudicato sostanzialmente capace di intendere e di volere.