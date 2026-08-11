Infantino da silurare? "Sarebbe un grandissimo errore"

"La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino", ha scritto il tycoon su Truth Social.

"È eccezionale: ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovesse andare via, l'evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione. Presidente DJT", ha concluso l'inquilino della Casa Bianca.